«Слышала голоса, которые ей приказывали»: что происходило с матерью, порезавшей детей на Урале

Появились подробности происшествия в Красноуральске, где мать изрезала двоих детей и совершила суицид. Оказывается, перед тем, как совершить страшный поступок женщина услышала голоса, которые ей говорили, что нужно сделать.

В ночь на 10 января соседи услышали крики из квартиры на пятом этаже. Из нее доносилось: «Мамочка, не надо!», на что последовал ответ: «Это не больно». Женщина порезала руки семилетнему сыну и девятилетней дочери. Детям удалось спастись, а их мать после произошедшего покончила с собой. Для близких россиянки новость стала шоком. Они описывают женщину как приветливую и заботливую мать.

Брат и сестра в дальнейшем рассказали родственнице, что в ту роковую ночь они легли спать.

«Наталья собиралась тоже ложиться спать, но потом начала разговаривать сама с собой, биться о стену, начала слышать какие-то голоса, которые приказали ей так сделать», — приводит слова женщины Kp.ru.

Она порезала детям мышцы и сухожилия — у девочки около 12 ножевых ранений. Брату и сестре сделали операции, все зашили и наложили гипс. После выписки из больницы они останутся жить с отцом, бывшим мужем женщины.

Экс-супруг россиянки рассказал, что у нее была тяжелая судьба. 20 лет назад ее маму убили грабители, а отец после этого покончил с собой. Возможно, из-за этого у нее развилась душевная травма.

Ранее мы писали, что россиянка могла пойти на этот поступок из-за любовного треугольника. Подробнее читайте здесь.