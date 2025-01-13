«Мог быть любовный треугольник»: зачем женщина изрезала двоих детей на Урале

В Красноуральске в ночь на 10 января 40-летняя женщина изрезала ножом двоих детей, а после покончила с собой. По предварительной версии, россиянка могла пойти на этот поступок из-за любовного треугольника.

Знакомая Натальи (имя изменено — прим. «Страсти») рассказала, что у нее было две старшие дочери от первого брака и двое детей от второго. Около семи лет назад она развелась со вторым мужем и переехала из Екатеринбурга вместе с младшими детьми. С экс-супругом россиянка осталась в хороших отношениях. Родственников у нее не было: родители умерли много лет назад.

Пять лет назад Наталья устроилась санитаркой в местную ветеринарную клинику. Ее руководитель характеризует мать двоих детей как ответственного сотрудника. По его словам, ее младшая дочь ходила в школу, а сын — в садик. При этом она состояла на учете в ПДН.

Известно, что за несколько часов до случившегося Наталья с кем-то ругалась по телефону.

Знакомая россиянки рассказала Kp.ru, что у нее было в городе только двое близких друзей — семейная пара Кирилл и Кристина. Наталья дружила с Кристиной и даже встречала женщину из роддома. В августе прошлого года женщина поехала с подругой и ее мужем в Анапу, но после поездки они перестали общаться. Непонятно, что произошло между ними.

«Думаю, что это мог быть любовный треугольник. Возможно, из-за романа у Наташи и случилась с кем-то из них ссора по телефону в ту ночь. После случившегося Кристина и Кирилл ни с кем из соседей не общаются», — пояснила знакомая женщины.

Напомним, россиянка накинулась с ножом на семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Детям удалось выжить, они сейчас находятся в больнице. Их отец недавно вернулся с СВО. Мужчина планирует забрать детей к себе после выписки из больницы.