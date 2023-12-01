Слышал голоса в голове: напавший с ножом на трех человек россиянин сделал признание

В Норильске мужчина с ножом напал на троих людей. Он объяснил свой поступок тем, что слышит голоса в голове, которые дают ему приказы. Об этом сообщает Kp.ru.

По информации, предоставленной Следственным комитетом по Красноярскому краю, на допросе подозреваемый рассказал, что днем ему якобы явились голоса, велевшие взять нож и выйти на улицу, что он и сделал.

Напомним, что все произошло в норильском районе Талнах в ночь на 30 ноября. Предположительно, мужчина выбирал своих жертв случайным образом, поскольку они не были знакомы между собой. Его первый взгляд пришелся на 45-летнего мужчину, которого нападавший атаковал ножом в шею и спину. Затем он напал на 65-летнюю женщину и 63-летнего соседа, для последнего он взял еще два металлических карабина. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, но остались в живых.

Случившееся вызвало панику в Норильске среди местных жителей, которые прозвали неизвестного «ночным сталкером». Соцсети заполнились фото и видео с окровавленными пострадавшими. Предполагаемого преступника быстро нашли и поймали.

По информации МВД, в доме задержанного были обнаружены книга по анатомии и два эзотерических произведения. Однако СК уточнил, что подозреваемый не имеет отношения к каким-либо культам или субкультурам. Арсенал оружия включал более десятка ножей, карабины в крови, кувалду и топор с надписью «средство от головной боли». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

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