Продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным покупателем

Московский повар вступил в погоню с тесаком за клиентом, который выразил свое недовольство шаурмой в его приготовлении. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, клиент заказал шаурму в круглосуточном заведении общественного питания на Таганке. Однако после получения блюда у него возникло впечатление, что повар подошел к приготовлению с недостаточным вниманием.

В какой-то момент 27-летний работник ресторана обиделся, взял тесак со стола и отправился в погоню за клиентом, который высказал критику его шаурме. Он бежал за ним некоторое время, но в конечном итоге клиенту удалось уйти.

Правоохранители поймали повара, забрали у него опасный предмет и доставили в отделение.

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