Служил в зоне СВО: офицера спецназа расстреляли за рулем внедорожника в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего в Московской области. Меньше недели назад он вернулся из зоны СВО, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, нападение на военного произошло в деревне Меленки. Неизвестный тремя выстрелами убил офицера ВС РФ через боковое стекло внедорожника. После этого злоумышленник скрылся, а машина продолжила движение и врезалась в забор.

Застреленный в Подмосковье военнослужащий служил в спецназе, передает mk.ru. В настоящий момент стражи порядка разыскивают убийцу офицера. Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль.

Ранее в Брянской области задержали мужчину, который сломал челюсть военному врачу. Оказалось, что россиянин имеет богатое криминальное прошлое.