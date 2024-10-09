Сломал челюсть и поджег машину: правоохранители задержали мужчину, который напал на военного врача

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который совершил нападение на военного врача в Брянской области. Он сломал челюсть жертве и поджег ее машину, передает Telegram-канал Readovka.

По данным СМИ, подозреваемого в совершении преступления настигли в тот же день, когда появилась публикация о случившемся. Как выяснилось, задержанный мужчина имеет богатое криминальное прошлое.

Хулиган уже сидел за кражи, грабеж и применение насилия в отношении представителя власти. Кроме того, он сбегал из мест лишения свободы.

Злоумышленник пытался скрыться в другом регионе, но его поймали. Сейчас поджигатель, сломавший челюсть вдове участника СВО, находится в полицейском участке.

Ранее сообщалось, что экс-боец «ЧВК Вагнера» напал с кочергой на полицейских. Он хотел отбить с помощью опасного предмета ребенка сожительницы.