«Случился жаркий спор»: пенсионерка забила кастрюлей подругу из-за растаявшего мороженого

В Германии суд вынес приговор 90-летней женщине, которая убила свою подругу. Спор между женщинами возник из-за растаявшего мороженого, передает издание Bild.

В 2024 году 77-летняя пенсионерка пришла в гости к своей подруге. В какой-то момент хозяйка повздорила с гостьей из-за мороженого, которое растаяло. Жаркий спор закончился тем, что старшая немка забила кастрюлей приятельницу помладше.

Затем хозяйка дома раздела убитую, повесила ее вещи сушиться, а труп накрыла покрывалом. Через три дня Женщина позвонила в полицию и рассказала о случившемся. Пенсионерок связывала дружба длиной в 40 лет.

В итоге 90-летнюю немку признали виновной в совершении преступления. Ее приговорили к лишению свободы на срок 8 лет и 3 месяца.

Ранее сообщалось, что в Великобритании убившая 7 младенцев медсестра может быть причастна еще к 6 эпизодам. Сейчас женщина отбывает наказание.