Еще, как минимум, 6 жертв: отбывающая 15 пожизненных сроков медсестра могла убить в два раза больше младенцев

В Великобритании продолжают расследовать преступления медсестры Люси Летби, которая на данный момент отбывает наказание длиной 15 пожизненных сроков. Выяснилось, что бывшая работница больницы может быть причастна к убийству еще шести младенцев, передает The Guardian.

Женщина осудили в 2023 году — ее признали виновной в гибели семи малышей в отделении больницы имени графини Честерской в Честере. В комментарии к приговору было сказано, что медсестра действовала с «крайней злобой, граничащей с садизмом».

История с Летби получила продолжение спустя время. Королевская прокурорская служба (CPS) получила от полиции Чешира папку с документами, которые якобы подтверждают, что британка причастна к смерти еще нескольких младенцев. Правоохранители пообещали внимательно изучить материалы, собранные за время работы женщины в больнице.

Ранее сообщалось, что насильника и душителя Владимира Миргорода приговорили к пожизненному сроку. Его признали виновным в убийстве 16 человек.