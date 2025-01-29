«Случилось страшное»: женщина и двухлетний малыш погибли из-за дрона ВСУ

Очередной удар дронами ВСУ по Белгородской области привел к гибели двухлетнего малыша и его мамы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Дрон упал на жилой дом в одном из поселков Белгородского района. В результате атаки ВСУ погибли мирные жители.

«В посёлке Разумное Белгородского района в результате атаки дрона на жилой дом случилось самое страшное — погибли двухлетний ребенок и его мама», — пояснил Вячеслав Гладков.

В доме также находились еще один ребенок и его отец — они получили ранения. Сейчас пострадавших везут в больницу.

Строение частично пострадало из-за атаки. Губернатор поручил провести министру строительства области Оксане Козлитиной провести экспертизу.

На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

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