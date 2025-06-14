Случилось обострение: почему солист Мариинки Вернер напал на журналистов

Солист Мариинского театра Григор Вернер напал на съемочную группу из-за обострения психического заболевания. Об этом рассказал его друг, джазовый пианист Андрей Кондаков.

По словам Кондакова, недавно артист проходил лечение в клинике неврозов. Пианист предполагает, что у товарища случилось обострение заболевания.

«Думаю, с этим связано. Это сбой по здоровью», — рассказал пианист Пятому каналу.

Он отметил, что поведение Григора никак не связано с его личностными качествами. За Вернером не наблюдалось подобного, скорее всего, дело в состоянии здоровья артиста, говорит Андрей.

Кондаков добавил, что солист на протяжении двух месяцев не выступал в театре и не выходил на связь. Скорее всего, в этот период он проходил лечение. Лишь недавно Григор вышел на связь с другом.

Труппа Мариинского театра с пониманием отнеслась к состоянию коллеги. Но недавние происшествия удивили артистов. Андрей считает, что коллегу обязательно нужно найти и показать медикам.

Напомним, Григор Вернер угрожал охраннику и таксисту пистолетом, а на следующий день напал на съемочную группу телеканала.