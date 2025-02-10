Случилось кровоизлияние в мозг: состояние комментатора Скворцова вызывает опасения

49-летний спортивный комментатор Роман Скворцов находится в тяжелом состоянии в реанимации. По данным Telegram-канала Baza, у него случилось кровоизлияние в мозг.

Издание отмечает, что мужчина находится в реанимации токсикологического отделения. По предварительным данным, несмотря на кровоизлияние в мозг, он находится в сознании.

Скворцова доставили в больницу в ночь на 9 февраля. Его обнаружили прохожие неподалеку от одного из заведений на Красном проспекте.

Напомним, в Новосибирске Губерниев и Скворцов 8−9 февраля вместе комментировали матч звезд КХЛ. Предположительно, Роман поссорился с компанией в одном из заведений Новосибирска и мог пострадать в драке. По другой версии, он мог упасть и сильно удариться головой.

Комментатор находится под присмотром медиков. Они делают все возможное, чтобы помочь журналисту.

В 2013 году в семье журналиста случилась трагедия — в авиакатастрофе в Казани погибли его жена и дочь. После он признавался, что не знает, как дальше жить.