Поссорился с компанией: как комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию

На спортивного комментатора Романа Скворцова, по предварительным данным, напали неизвестные в Новосибирске. После этого журналист оказался в реанимации.

Вечером 8 февраля компания молодых людей из 7−8 человек, одетых в спортивные костюмы, находилась в заведении недалеко от Красного проспекта. Отдыхавшие отмечали день рождения ребенка. Спустя время некоторые ушли, а после полуночи отправились домой и остальные отдыхавшие в этой компании, сообщает Telegram-канал Baza.

Инсайдер издания рассказал, что именно с этой компанией поссорился Скворцов. На какой именно почве — неизвестно. Также непонятно, отдыхал ли он вместе с ними или случайно столкнулся в заведении. Во время конфликта Романа избили.

В 2013 году в семье журналиста случилась трагедия - в авиакатастрофе в Казани погибли его жена и дочь. После он не знал, как дальше жить.

Напомним, о том, что 49-летний комментатор попал в реанимацию, сообщил его коллега Дмитрий Губерниев. Он попросил пожелать коллеге крепкого здоровья.