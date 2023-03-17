Случались припадки: в Истре 13-летний школьник умер во сне при загадочных обстоятельствах
Умерший во сне 13-летний школьник в Истре последнее время жил с отцом и страдал припадками.
Фото: Freepik
13-летний школьник умер в Истре во время сна. Мальчик жаловался на плохое самочувствие после школы.
Несовершеннолетний скончался в ночь с 15 на 16 марта. Отец обнаружил сына утром – он увидел, что тот лежит на животе и не подает признаков жизни.
Оказанная им первая помощь не помогла. Врачи констатировали смерть школьника.
Причины гибели неизвестны. Как пишет Пятый канал, у школьника иногда случались припадки, как при эпилепсии.
Также известно, что последнее время он жил с отцом. Родители были в разводе, мать и сестра находились в другом городе.
Ранее сообщалось о смерти ребенка в московском детском саду. Говорилось, что 3-летний мальчик поздно ложился из-за пристрастия к гаджетам.