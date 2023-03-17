Случались припадки: в Истре 13-летний школьник умер во сне при загадочных обстоятельствах

13-летний школьник умер в Истре во время сна. Мальчик жаловался на плохое самочувствие после школы.

Несовершеннолетний скончался в ночь с 15 на 16 марта. Отец обнаружил сына утром – он увидел, что тот лежит на животе и не подает признаков жизни.

Оказанная им первая помощь не помогла. Врачи констатировали смерть школьника.

Причины гибели неизвестны. Как пишет Пятый канал, у школьника иногда случались припадки, как при эпилепсии.

Также известно, что последнее время он жил с отцом. Родители были в разводе, мать и сестра находились в другом городе.

Ранее сообщалось о смерти ребенка в московском детском саду. Говорилось, что 3-летний мальчик поздно ложился из-за пристрастия к гаджетам.