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11:49, 21 сентября 2023
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Случайно наткнулись на схрон с оружием: двое девятиклассников подорвались на гранате в сарае

Врачи борются за жизни школьников, подорвавшихся на гранате в Ингушетии .

Случайно наткнулись на схрон с оружием: двое девятиклассников подорвались на гранате в сарае

© freepik

Двое девятиклассников получили серьезные ранения в результате взрыва гранаты в Ингушетии. Несовершеннолетние случайно нашли боеприпас в отцовском сарае. Сейчас за жизни школьников борются врачи, передает Life.ru.

Взрыв произошел днем на улице Шарипова в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района. Девятиклассник пригласил к себе в гости друга-ровесника. Мальчики играл во дворе дома и в какой-то момент наткнулись на схрон с оружием. Там лежало несколько гранат. Одну из них подростки подобрали, после этого последовал взрыв.

Осколками боеприпаса одному из мальчиков повредило шею и крупные сосуды. Его другу ранило живот и грудь. Оба подростка пребывают в тяжелом состоянии. Они регулярно находятся под присмотром врачей.

На место взрыва прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент они выясняют, кому принадлежит оружейный схрон.

Ранее в Москве двое подростков упали с самоката и получили травмы. У семиклассников зафиксировали ожоги.

Источник фото:freepik.com
Источник:Life.ru
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