Случай уникальный: 26-летняя россиянка перенесла инсульт после четвертых родов

Жительница Свердловской области столкнулась с инсультом после четвертых родов. Острое нарушение мозгового кровообращения произошло у 26-летней женщины спустя месяц после появления на свет очередного ребенка.

Подробности уникального случая приводит сайт aif.ru.

У пациентки возникли два угрожающих жизни состояния: ишемический инсульт и тромбоэмболия легочной артерии. Оба этих диагноза без своевременной помощи приводят к смерти.

Врачи сделали тромбэкстрацию и имплантацию устройства для улавливания тромбов. Выяснилось также, что у женщины есть склонность к образованию к тромбов.

Молодая мама провела в больнице три недели. За это время у женщины частично восстановилась речь, она стала произносить короткие фразы, созваниваться с родственниками. Пациентка начала передвигаться по палате.

Ей предстоит дальнейшее лечение. Женщину направят в Клинический институт мозга.

Ранее сообщалось, что в Москве умерла молодая девушка, которая решила сделать операцию по уменьшению половых губ. У нее случился анафилактический шок из-за наркоза. По информации источника, в гибели москвички виноваты врачи частной клиники.