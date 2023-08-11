Ее гибель – ошибка врачей: москвичка скончалась после уменьшения половых губ

В Москве молодая женщина умерла после операции по уменьшению половых губ. По словам источника, гибель связана с ошибкой врачей.

Подробности сообщил сайт mk.ru.

Женщина умерла в ночь на 11 августа. После наркоза у нее начался анафилактический шок.

В частной клинике вызвали скорую, пациентку увезли в городскую больницу. Женщина пять дней находилась в реанимации.

В результате наступили пневмония и смерть мозга.

Как утверждает источник, погибшая «была очень ухоженной», с дорогим маникюром и красивыми волосами. Он предположил, что девушка относилась к «бомонду».

«Однозначно её гибель – ошибка медиков частной клиники», - заключил собеседник.

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