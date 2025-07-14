«Сложно передать словами всю скорбь»: что известно о состоянии мужа утонувшей матери 11 детей

Друг многодетного отца, потерявшего жену и дочь во время отдыха в Мордовии, рассказал о его состоянии после случившего. По словам приятеля россиянина Дениса Самарина, он скорбит. Подробностями он поделился в личном Telegram-канале.

13 июля мать 11 детей и ее старшая 17-летняя дочь погибли при спасении 13-летней девочки, которая тонула в реке. Друг семьи сообщил, что ребенок провалился в какую-то яму и начал кричать, что не может выбраться. Родительница сразу бросилась спасать дочь и следом за ней побежали еще две наследницы.

«Маме удалось вытолкнуть первую тонущую девочку, но сама она попала в бурный поток и начала тонуть», - рассказал источник.

По словам приятеля семьи, одной из девочек удалось выбраться на берег, а вторая не справилась с течением и утонула. Ее тело до сих пор не нашли.

«Я связался с отцом семейства. Сложно передать словами всю скорбь, которая обрушилась на него и детей. Давайте поддержим брата в молитвах», - отметил друг многодетной семьи.

Ранее в Турции освободили 19-летнюю россиянку, родившую ребенка в туалете.