Слонялся по территории ЖК под наркотиками: в Москве задержали педофила, который выслеживал детей

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который подозревается в педофилии. На незнакомца поступили жалобы от жильцов одного ЖК. По их словам, странный гражданин выслеживал детей, а также приставал к девушкам.

Стражам порядка пришлось ловить извращенца на улице Липовый парк, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Местные жители рассказали полиции, что некий мужчина домогается детей в лифтах и на всей территории комплекса. От его действий чуть не пострадали девочки 8 и 9 лет.

Кроме того, выяснилось, что незнакомец домогался и совершеннолетних местных жительниц. При этом, по словам очевидцев, странный мужчина находился под наркотиками.

В итоге правоохранители вычислили предполагаемого злоумышленника и задержали его. Сейчас он находится в отделении.

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