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Опубликовано 18 мая 2024, 10:29
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Слонялся по территории ЖК под наркотиками: в Москве задержали педофила, который выслеживал детей

В Москве поймали извращенца, который домогался детей и местных жительниц .
Слонялся по территории ЖК под наркотиками: в Москве задержали педофила, который выслеживал детей

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который подозревается в педофилии. На незнакомца поступили жалобы от жильцов одного ЖК. По их словам, странный гражданин выслеживал детей, а также приставал к девушкам.

Стражам порядка пришлось ловить извращенца на улице Липовый парк, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Местные жители рассказали полиции, что некий мужчина домогается детей в лифтах и на всей территории комплекса. От его действий чуть не пострадали девочки 8 и 9 лет.

Кроме того, выяснилось, что незнакомец домогался и совершеннолетних местных жительниц. При этом, по словам очевидцев, странный мужчина находился под наркотиками.

В итоге правоохранители вычислили предполагаемого злоумышленника и задержали его. Сейчас он находится в отделении.

Ранее в Ростовской области водитель эвакуатора признался в убийстве 8-летней девочки. Труп несовершеннолетней со следами удушья обнаружили в лесу.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
педофилия
полиция
дети