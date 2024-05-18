Дал признательные показания: 25-летнего водителя эвакуатора задержали за убийство восьмилетней девочки

Сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего водителя эвакуатора в Ростовской области, который подозревается в убийстве восьмилетней девочки. На допросе молодой человек дал признательные показания, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Фигурант уголовного дело об убийстве несовершеннолетней рассказал следователям, как совершил преступление. Так, по словам водителя, сначала он увидел незнакомую школьницу и предложил подвезти ее. Затем молодой человек намеренно остановился в тихом месте и напал на жертву.

По данным СМИ, тело несовершеннолетней было найдено в лесу со следами удушья. Девочка вышла из дома и отправилась за хлебом. По пути она и повстречала белый эвакуатор. Подвергался ли ребенок насилию перед убийством — правоохранителям еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что в Луганске раскрыли убийство 10-летней давности. По подозрению в совершении преступления задержали участника шоу «Давай поженимся».