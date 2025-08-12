«Сердце остановилось после возвращения с пика Победы»: умер альпинист из Петербурга Николай Тотмянин

В Бишкеке умер питерский альпинист Николай Тотмянин. Ему было 66 лет. Информацию о кончине опубликовали на сайте Федерации альпинизма России.

Сообщается, что Тотмянин умер 11 августа. Произошло это после того, как альпинист покорил пик Победы. Николай Тотмянин был шестикратным обладателем знака «Снежный барс», Золотого Ледоруба.

«Его сердце остановилось после возвращения с пика Победы. <…> Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая Тотмянина. Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто знал и уважал его», - сказано в сообщении Федерации.

Николай Тотмянин покорил пик Жанну, северный стенп Эйгера, пик Корженевской, Эверест, вершины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Каракорума, Гималаев и Альп. Также он водил в горы других альпинистов, выступал для них гидом.

Ранее спортсмен из Италии Маттиа Дебертолис умер в 29 лет на Всемирных играх в Китае.