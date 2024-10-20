Сломаны передние лапы, он почти не видит: ветеринары пытаются спасти львенка, который жил в кальянной

Ветераны оказывают помощь львенку, над которым издевались в грозненской кальянной. Его состояние оценивается как тяжелое. У животного зафиксированы множественные травмы, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, волонтерам удалось забрать питомца у хозяев кальянной в Грозном. Там у животного начались серьезные проблемы со здоровьем. У львенка сломаны передние лапы и обнаружены проблемы с почками и анемия. Кроме того, детеныш почти не видит.

Львенок отказывался есть мясо, поэтому его кормили насильно через шприц. Ему давали детскую кашу на коровьем молоке. Это, как впоследствии стало известно, опасно для здоровья зверей.

Сейчас животное находится в отделении интенсивной терапии. Ему уже сделали переливание крови.

Ранее в Сергиевом Посаде собаке отстригли язык во время груминга. После этого питомец находился в стрессе и плохо себя чувствовал.