Была в стрессе и плохо себя чувствовала: собаке отстригли язык во время груминга

Жительница Сергиева Посада пожаловалась журналистам на местных грумеров. Мастер в одном из салонов города остриг ее собаке язык, передает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По данным СМИ, женщина отдала питомца на стрижку целым и невредимым. А вернули собаку с травмированным языком. Директор салоне позже объяснила хозяйке, что животное резко дернулось во время процедуры.

У собаки после случившегося был сильный стресс. Целые сутки она чувствовала себя плохо, но хозяйка не стала обращаться к ветеринару, так как боялась еще больше напугать питомца. Кроме того, восстановить язык никак не получится.

В салоне женщине принесли извинения. Деньги за услугу вернули, хотя изначально потребовали полную оплату. Обращаться в суд или полицию жительница Сергиева Посада не намерена, так как это все равно не поможет собаке.

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