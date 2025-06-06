Сломаны череп и рука: надувной замок с детьми взлетел на 12 метров и сбросил малышей на землю

Детская сказка обернулась серьезными травмами для малышей в южноафриканском городе Крюгерсдорп. Они получили травмы во время похода на аттракционы. Инцидент произошел с надувным замком, передает Telegram-канал Mash.

Очевидцы сняли на камеру, как сильный ветер подхватил конструкцию с детьми и поднял ее высоко в небо. Малыши подлетели минимум на 12 метров, после чего стали падать на глазах у своих родителей.

Сколько точно пострадало детей в результате случившегося, не известно. Сообщается лишь о двух несовершеннолетних, которые получили тяжелые травмы — перелом руки и перелом черепа. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Соединенных Штатах ребенок вдохнул гелий из праздничного шара на свой день рождения. Спасти мальчика не удалось.