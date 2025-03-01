«Идем заявление в полицию подавать»: у работника рынка украли кота, понимающего китайский язык

Работник рынка во Владивостоке решил обратиться в полицию из-за похищения кота. Животное, по словам мужчины, обладало специфическим умением — понимало китайский язык, передает РИА Новости.

Поиски кота ведутся уже несколько дней. Свидетели похищения рассказали хозяину, что некий мужчина на автомобиле забрал питомца и скрылся в неизвестном направлении.

Необычный кот изначально жил с китайцем по имени Ваня. Именно он растил питомца. Потом животное попало в руки другому работнику рынка.

«Выпускали кота гулять и когда не вернулся, стали его сразу искать. Нам сказали, что его приманил неизвестный и увез на машине. Говорят, вроде бы волонтер, занимающийся животными… Сейчас идем заявление в полицию подавать», — рассказал журналистам хозяин.

Ранее кот за месяц невольно переплыл Атлантику от Нидерландов до Карибов. Он провел без еды, воды и солнечного света, но смог выжить.