11-летнюю дочь скрипача Марио Дюранда избили в музыкальной школе в Москве

В Москве избили 11-летнюю дочь скрипача Марио Дюранда. На девочку напали в музыкальной школе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник выяснил, что девочку побила одноклассница. Во время перемены у школьниц произошел конфликт. В какой-то момент словесная перепалка перетекла в драку. В ссору подростков довольно быстро вмешались взрослые, но дочь известного музыканта все равно пострадала.

В школу вызвали скорую помощь, и девочку забрали в больницу. По данным SHOT, у нее диагностировали сотрясение мозга. Также отмечается, что у нее есть дефект зрения - миоптический астигматизм.

В разговоре с источником Марио заявил, что на данный момент ведется расследование произошедшего в школе. Состояние избитой девочки не уточняется.

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