Хулиган в московском метро распылил аэрозольный баллончик в переполненном вагоне

В московской подземке произошла конфликтная ситуация между двумя пассажирами, один из участников применил аэрозольный баллончик. Об этом сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД на московском метрополитене столичного главка МВД.

Полицейские отметили, что инцидент случился в утренний час пик в вагоне поезда, который ехал от «Таганской» до «Китай-города».

Добавляется, что причиной конфликта стало замечание одного из пассажиров другому о «соблюдении правил поведения в общественном транспорте». Второй участник потасовки в ответ на это достал аэрозольный баллончик и распылил жидкость в лицо обидчика в присутствии большого количества людей.

Когда поезд приехал на станцию, из-за распространяющихся паров жидкости большая часть пассажиров выбежала из вагона. Очевидцы успели сообщить информацию о конфликте машинисту еще во время пути, поэтому на станции подозреваемого уже ждала полиция, которая доставила нападавшего в отдел.

«Им оказался безработный 22-летний житель города Волгодонск», – отмечает пресс-служба.

Сейчас возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемому выдали подписку о невыезде, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

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