Банда насчитывает около 30 участников: группа малолетних бандитов держит в страхе жителей Краснодара

Банда подростков, в которой насчитывается порядка 30 человек, терроризирует жителей Краснодара. Малолетние хулиганы не щадят никого: они разбивают окна, избивают пенсионеров и портят подъезды, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Во главе банды стоит парень по прозвищу Рыжий. Он занимается рукопашным боем. Недавно от рук хулигана пострадал ребенок. Он ударил жертву по голове.

Помимо детей, члены банды малолетних нападают на пожилых людей и бездомных. Все свои «подвиги» они записывают на камеру, а потом выкладывают в интернет.

Нападения подростки сопровождают актами вандализма. Они разрушают подъезды, ломают почтовые ящики и запускают петарды в квартирах. Житель Краснодара уже обратились в полицию, но ситуация по-прежнему остается напряженной.

Ранее в Уфе пьяные хулиганы заперли кота в автомате с игрушками. В итоге питомцу потребовалась помощь сотрудников МЧС.