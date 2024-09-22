«Не достоин там лежать»: могилу Александра Маслякова разгромил 19-летний молодой человек под наркотиками

В Москве вандал разгромил могилу недавно умершего ведущего КВН Александра Маслякова. Заслуженный деятель культуры был похоронен на Новодевичьем кладбище. Неадекватный молодой человек заявился туда и вырвал крест, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, разгромившим могилу Маслякова вандалом оказался 19-летний житель столицы РФ. Неадекватный молодой человек раскидал цветы и унес фотографии. После хулиган вырвал крест из захоронения. Перед всем этим, по данным СМИ, москвич крикнул, что бессменный ведущий «не достоин там лежать».

Через некоторое время на кладбище прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали вандала и отвезли в участок. Предполагается, что молодой находится под воздействием наркотиков.

Телеведущий скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Продолжительное время он боролся с онкологическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что украинская команда КВН посетила похороны Маслякова в Москве. Артисты прибыли из Львова.