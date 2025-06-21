Сломали мою жизнь: женщина отсудила у роддома миллион за переломы во время родов

Жительница Новосибирска подала иск к больнице, в которой у нее принимали роды. Женщина получила травмы и до сих пор находится на реабилитации. Через суд она добилась компенсации в размере 1 млн рублей, передает Kp.ru.

В апреле 2023 года сибирячке сделали кесарево сечение. После этого врачи стали выдавливать ребенка из роженицы. Малыш родился здоровым, но сама женщина, как впоследствии выяснилось, получила переломы. Несмотря на плохое состояние после процедуры, пациентку совсем скоро выписали домой. Позже жительница Новосибирска обратилась за помощью в частную клинику.

«Травматолог сказал: акушеры не имели права ставить меня на ноги сразу после родов, должны были назначить бондаж и наблюдать в стационаре, пока лонная кость срастется. Время было упущено, и мне пришлось делать операцию: фиксировать лонное сочленение с помощью титановой пластины с 6 винтами», — рассказала пострадавшая мать.

Впоследствии женщина подала на больницу в суд. По результатам экспертизы стало известно, что медики поздно выявили расхождение лонных костей таза, несмотря на жалобы беременной на боли и утиную походку. Сибирячка выиграла дело. Сумма компенсации была 2 млн рублей, но потом ответчики подали жалобу и сумму снизили до миллиона рублей.

«На самом деле сломали мою жизнь: я не могу бегать, прыгать, родить смогу только через два года и только с помощью кесарева сечения. На фоне проблем со здоровьем от меня ушел муж, меня поддерживают мама и мои друзья», — поделилась женщина.

Ранее в Подмосковье пациентка обвинила врача-психиатра в домогательствах. Она обратилась с заявлением в полицию.