В Подмосковье пациентка обвинила врача-психиатра в назначении тяжелых препаратов

В Подмосковье пациентка обвинила врача-психиатра в домогательствах и назначении тяжелых препаратов. 21-летняя девушка обратилась с заявлением в полицию – доктор сделал то же самое.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Молодая девушка обратилась к специалисту в 2024 году после развода с мужем. 45-летний врач осмотрел пациентку и поставил ей диагноз. Также мужчина взял номер телефона под предлогом проверки состояния. Как рассказала пациентка, после очередного приема он создал секретный чат, попросил документ о разводе и стал приставать.

Спустя время россиянка снова обратилась к врачу. Тот не домогался, но, как утверждает девушка, подсадил на тяжелые препараты, от которых возникла зависимость. В итоге пациентка попросила бывшего мужа о помощи – тот заявил, что пришел в больницу мирно урегулировать ситуацию. При этом в соцсетях появились посты о том, будто неадекват угрожал доктору убийством. В итоге врач тоже обратился в полицию. Девушка в свою очередь обвиняет психиатра в нарушении врачебной тайны, неквалифицированном лечении и домогательствах.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае врачи записывались на прием друг к другу. Таким образом они хотели увеличить количеств праздничных дней в майские.