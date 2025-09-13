Сломали двери, побили окна и начали выносить мебель: семью экс-президента Киргизии Атамбаева выселяют из дома

Членов семьи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева принудительно веселили из дома. Теперь участок, на котором находится постройка, принадлежит государству, передает «Интерфакс».

Дочь Атамбаева Алия Шагиева рассказала, что произошло. По ее словам, к дому в селе Кой-Таш пришли несколько десятков человек. Некоторых из них были одеты, как милицейские. С использованием силы они начали ломать двери, бить окна и выносить мебель. При этом незнакомцы не предъявили документы.

В Госагентстве по управлению госимуществом Киргизии прокомментировали выселение семьи Атамбаева. Там заявили, что в соответствии с решением суда участок в Кой-Таше, где построен дом экс-главы государства, вернули в государственную собственность. На его месте планируют построить дом престарелых и детский сад.

Атамбаева заочно приговорили к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы. Решение вынесли в этом году, а политик покинул страну еще в 2023-м.

