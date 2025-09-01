Стал бояться шума: почему жена тяжелобольного Брюса Уиллиса выселила его из дома

Актер Брюс Уиллис, страдающий от болезни Альцгеймера, теперь живет отдельно от семьи. Его 47-летняя жена Эмма Хеминг объяснила, в связи с чем было принято такое решение, передает Metro.

Так, супруга звезды Голливуда заявила, что он сам бы поступил подобным образом в сложившейся ситуации. По словам Хеминг, Брюс не хотел бы, чтобы домочадцы подстраивались под его особенности.

«Я знала, что прежде всего Брюс хотел бы этого для наших дочерей, он бы не хотел, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал бы их потребностям, а не его», — пояснила Эмма.

Из-за прогрессирующей болезни актер стал бояться шума. Семье, как рассказала Хеминг, приходилось вести себя тихо и ограничивать прием гостей.

