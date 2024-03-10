Сломала работнице два пальца и укусила ее подругу: женщина и ее спутник устроили драку у бара

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошел возле одного из баров Северной столицы. Посетительница заведения устроил дебош вместе со своим молодым человеком, а после сломала пальцы работнице и прокусила руку ее подруге, передает Фонтанка.

Бар, где случилась потасовка, находится на Комендантском проспекте. Вечером туда зашла пара, которая, по словам работников заведения, отличается бурным поведением. В какой-то момент мужчина и женщина повздорили с другим посетителем.

Выяснение отношений закончилось тем, что все участники конфликта оказались на улице и началась драка. За происходящим с телефоном в руках наблюдала работница бара, которая в тот день отдыхала. Вскоре она тоже оказалась втянута в потасовку. Женщина из пары решила отобрать у свидетельницы смартфон и сломала ей два пальца. Кроме того, досталось подруге пострадавшей девушки. Ей агрессивная петербурженка прокусила руку.

В итоге за буйной парочкой приехала полиция. Хулиганы оказали сопротивление стражам порядка при задержании, за что им предстоит ответить перед судом.

Ранее в Челябинске агрессивный мужчина сломал нос девушке-промоутеру. Таким образом он выместил на ней злость из-за того, что не смог попасть в бар.