Схватила нож: женщина отрезала половой орган насильнику во время нападения

В Италии женщина отомстила мужчине, который хотел ее изнасиловать. Жертва отрезала нападавшему половой орган. Оказалось, что ранее они состояли в отношениях. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, женщина не только знала насильника, но и имела с ним отношения, а также родила от него дочь. Бывшие влюбленные расстались, хотели поговорить по поводу общей опеки, но не нашли общий язык. Во время очередной встречи мужчина предложил бывшей избраннице помириться и заняться сексом. Она отказалась.

Тогда злоумышленник разозлился и решил изнасиловать женщину. Она оттолкнула его, но он не унимался. Тогда жительница схватила нож и отрезала нападавшему половой орган. На место прибыли медики, которые отвезли несостоявшегося насильника в больницу.

Отмечается, что хирурги совместно с урологами провели операцию, в ходе которой пришили половой орган пациенту. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Ранее мы писали о том, как в Королеве воспитательница частного детского сада зарезала супруга кухонным ножом, а затем спокойно продолжила готовить ужин. Трагический случай произошел на одном из семейных вечеров. Тогда пара сидела на кухне и беседовала. В какой-то момент супруги поругались, после чего женщина не сдержала эмоций и нанесла мужу четыре удара в грудь и живот кухонным ножом.