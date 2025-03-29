Сломал нос бармену и выбил дверь: режиссер Виталий Лабутин устроил пьяный дебош в московском заведении

Сотрудники правоохранительных органов задержали режиссера «Электротеатра Станиславский» Виталия Лабутина. Он устроил пьяный дебош в крафтовом московском баре и избил сотрудника, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, Лабутин посетил одно из заведений в Москве 24 марта. В какой-то момент выпивший мужчина начал неадекватно себя вести. Виталий назвался кандидатом в мастера спора по боксу и полез в драку с барменом. В результате нападения он сломал ему нос. После он продолжил дебош.

Угомонить режиссера удалось стражам порядка. Лабутин объяснил случившееся тем, что перебрал с алкоголем. Также деятель культуры извинился за свое поведение.

Ранее звезда сериала «Солдаты» Павел Кассинский прокомментировал устроенный дебош в поезде. Актер заявил, что его спровоцировали.