Звезда сериала «Солдаты» Кассинский прокомментировал устроенный дебош в поезде

Звезда сериала «Солдаты» и сын Романа Карцева, актер Павел Кассинский прокомментировал дебош в ресторане поезда. Он заявил, что произошла «провокация». Об этом сообщает Kp.ru.

Утром 4 марта в СМИ появились кадры с участием знаменитости. На них Павел матерился и пытался схватить другого пассажира, который оскорблял его в ответ. Их разнимал сотрудник поезда. Сообщалось, что Кассинский устроил дебош в поезде №44 Имеретинский курорт — Москва.

По словам очевидцев, жена артиста села в вагоне-ресторане за столик, который был занят. Потом она отвела одного из попутчиков в сторону уборной, что возмутило его спутницу. Она пожаловалась актеру, начался конфликт. Кассинского сняли на камеру. А ролик оказался в соцсетях.

Источник отмечает, что из поезда никого не высадили, а помощь правоохранителей не понадобилась. Журналисты связались с Павлом, чтобы получить комментарий.

«Провокация была, вот и все», – коротко сказал звезда, не обозначив подробности.

Ранее мы писали о том, что мужчина устроил дебош в кафе, чтобы отдохнуть от супруги.