Слишком громко смеялась: священник вломился в квартиру соседки и ударил ее ногой в живот

Жительница Калининграда получила ногой в живот от священника за смех в позднее время. Служитель церкви ворвался к девушке в квартиру и обрушил на нее свой гнев, передает Клопс.

По информации СМИ, у калининградки была в гостях сестра. Обе девушки весело проводили время. Уже поздно вечером, около 23:00, в квартиру ворвался сосед-священник вместе с матерью. Они стали возмущаться, что хозяйка жилища громко смеется. При выяснении отношений мужчина пнул ее ногой в живот.

В информационном отделе Калининградской епархии подтвердили, что священник принял участие в конфликте. Из-за случившегося его отстранили на время от исполнения обязанностей. Также решается вопрос о наказании служителя.

Ранее протоирей Андрей Ткачев раскрыл, от чего зависит попадание священников в рай. Им необходимо спасать как можно больше душ.