Протоирей Ткачев раскрыл, от чего зависит попадание священников в рай

Слава служителей Русской православной церкви напрямую коррелирует с тем, сколько душ верующих они спасут. Об этом рассказал отец Андрей Ткачев.

Для наглядности образа он во время проповеди предложил своим прихожанам представить две ситуации. В первой к воротам Рая приходит священник, который спас миллион душ; во второй — который не спас ни одной.

По словам Ткачева, вопросов к клирику с широким послужным списком не возникнет — и он беспрепятственно попадет в райские чертоги. А того, у кого нет на счету ни одного спасенного человека, спросят по всей строгости. В частности, у него поинтересуются, почему и зачем он вообще пошел по стезе служения Богу.

«Чем больше вас (верующих) будет в раю, тем большую славу получим мы. А если вы почему-то в раю не окажетесь, это будет наше поражение, наша беда. Мы — ваша похвала, а вы — наша похвала», — приводит слова Ткачева Lenta.Ru.

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