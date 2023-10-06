Следы крови тянулись от входной двери: в жилом доме обнаружен труп женщины
В одной из московских квартир найдено тело женщины.
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В одном из жилых домов столицы найден труп женщины. На теле погибшей есть признаки насильственной смерти. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.
Арендодатель пришел проверить квартиру и заметил у входной двери следы крови. Он сразу обратился за помощью полицейских. Стражи правопорядка, приехав на место, зафиксировали множественные следы крови, а также нож.
Ситуацию взяла под контроль Измайловская межрайонная прокуратура. На данный момент специалисты пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали, что изрезанная одноклассницей в лесу 13-летняя школьница пришла в сознание и смогла подробнее рассказать о нападении. Состояние пострадавшей улучшилось, ее уже перевели из реанимации в общую палату.
Оказывается, девочки не были подругами, они просто общались на переменках и иногда после уроков. Школьницы заранее договорились о прогулке в лесу. Сначала они искали грибы, но потом приятельница жертвы неожиданно напала на нее и попыталась зарезать канцелярским ножом.