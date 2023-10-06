Следы крови тянулись от входной двери: в жилом доме обнаружен труп женщины

В одном из жилых домов столицы найден труп женщины. На теле погибшей есть признаки насильственной смерти. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Арендодатель пришел проверить квартиру и заметил у входной двери следы крови. Он сразу обратился за помощью полицейских. Стражи правопорядка, приехав на место, зафиксировали множественные следы крови, а также нож.

Ситуацию взяла под контроль Измайловская межрайонная прокуратура. На данный момент специалисты пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что изрезанная одноклассницей в лесу 13-летняя школьница пришла в сознание и смогла подробнее рассказать о нападении. Состояние пострадавшей улучшилось, ее уже перевели из реанимации в общую палату.

Оказывается, девочки не были подругами, они просто общались на переменках и иногда после уроков. Школьницы заранее договорились о прогулке в лесу. Сначала они искали грибы, но потом приятельница жертвы неожиданно напала на нее и попыталась зарезать канцелярским ножом.