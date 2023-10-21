Следственный комитет проверяет подростков из Петербурга, нападавших на прохожих, об этом сообщает РИА Новости.

Ролики с избиениями прохожих, нарушениями правил дорожного движения и уличного хулиганства начали распространяться в Сети. Как отмечают журналисты, в избиениях случайных прохожих и порче общественного имущества подозревают некую группу подростков из Санкт-Петербурга, которые называют себя «азербайджанской мафией».

Главарем банды является 18-летний Турал Мамедов — боксер и спортсмен, который ушел из спортзала и вместо груши переключился на беззащитных прохожих.

После того, как ролики с избиениями вызвали общественный резонанс, полицейские установили личности шести членов банды. Ими оказались молодые люди от 14 до 18 лет.

«Трое, включая основного фигуранта, — граждане России. Четверо — представители одного из государств ближнего зарубежья», — рассказали в пресс-службе МВД.

Один из задержанных рассказал полицейским, что их основной задачей было избивать коренных петербуржцев. Якобы, из-за того, что кто-то из них оскорбил мать главаря банды. Двоим участникам драк уже назначили наказание в виде пяти суток ареста, остальных несовершеннолетних могут отправить в центр временного содержания на перевоспитание. Ситуацией заинтересовался местный Следственный комитет.

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