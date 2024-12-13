Следственный комитет не нашел вины проводницы в гибели кота Твикса. Об этом сообщает Kp.ru.

Следственный комитет прекратил дело о гибели кота Твикса. По данным журналистов, дело закрыли из-за «отсутствия события преступления». Как сообщил источник, следователи выяснили, что питомца на мороз выбросила не проводница, а один из пассажиров.

«Как оказалось, в тот день проводница поезда заметила Твикса и поднесла его ко всем пассажирам, включая и перевозившего животного мужчину. Но никто питомца не признал. Поле этого Твикса отнесли в тамбур. А во время остановки в Кирове один из пассажиров высадил его на перрон», — рассказал источник.

Мужчину, который выкинул кота, опросили. Однако его не смогли привлечь к ответственности, так как «в его действиях нет состава преступления», говорится в публикации.

Напомним, 11 января кота Твикса, которого перевозили из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выкинули из поезда. Проводница призналась, что выставила животное на мороз после того, как не нашла его владельца. Спустя неделю после инцидента тело Твикса нашли в 15 км от платформы.

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