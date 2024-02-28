Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти продюсера в клинике Хайдарова

По факту смерти бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова возбуждено уголовное дело. В учреждении проводят проверку.

Об этом написало издание РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на сообщение столичного СК.

В беседе со СМИ Хайдаров рассказал, что был знаком с погибшим, а также поделился собственным восприятием случившегося.

«Я был с ним знаком, в хороших отношениях с семьей. Безусловно, это дико неприятно. Я даже не могу подобрать никаких слов, чтобы разделить эту утрату и боль с его близкими», - сказал хирург.

По его словам, операцию Гаврилову проводил опытный врач, за плечами которого более 3,5 тысяч подобных процедур. За все время ни одного случая смерти не было.

«Через два дня он был выписан в удовлетворительно состоянии, своими ногами ушел от нас», - сообщил Хайдаров.

Одной из версий смерти он назвал злокачественную гипертермию. Как утверждает Хайдаров, на момент выписки и повторного обращения через три дня после операции не было данных о заражении.

Ранее сообщалось, что Гаврилов после операции по уменьшению объема желудка с целью похудения сделал лапароскопию в другой частной клинике. Врачи обнаружили у него перитонит.