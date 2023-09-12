СЛУЧИЛОСЬ
12:32, 12 сентября 2023
1 мин.

Следователи установят виновных: футбольные ворота упали на первоклассника

В ЯНАО семилетний ребенок получил травмы в результате падения футбольных ворот.

Следователи установят виновных: футбольные ворота упали на первоклассника

© freepik

Семилетний ребенок получил травмы после падения футбольных ворот в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту случившегося, передает Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Инцидент на спортивной площадке в Лабытнанги едва не привел к непоправимым последствиям. Ученик седьмого класса пострадал в результате падения футбольных ворот. Несовершеннолетний выжил, но получил травмы. О степени их тяжести пока информации нет.

Случай с травмированием семиклассника прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по региону. Правоохранители обратили внимание на случившееся и уже организовали проверку. В ходе мероприятий им предстоит установить обстоятельства инцидента, а также личности тех, кто ответственен за установку футбольных ворот и надлежащий уход за ними. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в одном из торговых центров Северной столицы женщина оторвала пальцы пятилетнему мальчику. Дошкольнику потребовалась экстренная госпитализация.

Источник фото:freepik.com
Источник:Ura.ru
Теги:
травмы
ребенок
Новости партнеров
О чем говорят