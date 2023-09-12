Следователи установят виновных: футбольные ворота упали на первоклассника
В ЯНАО семилетний ребенок получил травмы в результате падения футбольных ворот.
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Семилетний ребенок получил травмы после падения футбольных ворот в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту случившегося, передает Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.
Инцидент на спортивной площадке в Лабытнанги едва не привел к непоправимым последствиям. Ученик седьмого класса пострадал в результате падения футбольных ворот. Несовершеннолетний выжил, но получил травмы. О степени их тяжести пока информации нет.
Случай с травмированием семиклассника прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по региону. Правоохранители обратили внимание на случившееся и уже организовали проверку. В ходе мероприятий им предстоит установить обстоятельства инцидента, а также личности тех, кто ответственен за установку футбольных ворот и надлежащий уход за ними. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее в одном из торговых центров Северной столицы женщина оторвала пальцы пятилетнему мальчику. Дошкольнику потребовалась экстренная госпитализация.