Следователи установят виновных: футбольные ворота упали на первоклассника

Семилетний ребенок получил травмы после падения футбольных ворот в Ямало-Ненецком автономном округе. Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку по факту случившегося, передает Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.

Инцидент на спортивной площадке в Лабытнанги едва не привел к непоправимым последствиям. Ученик седьмого класса пострадал в результате падения футбольных ворот. Несовершеннолетний выжил, но получил травмы. О степени их тяжести пока информации нет.

Случай с травмированием семиклассника прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по региону. Правоохранители обратили внимание на случившееся и уже организовали проверку. В ходе мероприятий им предстоит установить обстоятельства инцидента, а также личности тех, кто ответственен за установку футбольных ворот и надлежащий уход за ними. На основании результатов проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее в одном из торговых центров Северной столицы женщина оторвала пальцы пятилетнему мальчику. Дошкольнику потребовалась экстренная госпитализация.