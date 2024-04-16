Следователи намерены ходатайствовать об аресте: убийцу игрока КВН задержали спустя три месяца после трагедии

Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего Артура Расулова, который обвиняется в убийстве юмориста из Клуба веселых и находчивых Амирана Геворкяна. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, передает Telegram-канал Следком.

Стражи порядка на протяжении трех месяцев искали предполагаемого убийцу КВНщика. По данным следствия, мужчины подрались во время фестиваля в Сочи. Обвиняемый нанес потерпевшему тяжелые увечья, из-за которых тот скончался.

После трагичного случая было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшее по неосторожности его смерть». Сейчас уроженец Дагестана, обвиняемый в убийстве, задержан. В скором времени ему изберут меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте.

Ранее комик Алексей Смирнов заявил, что в КВН его сокоманднику разбили голову. Молодому человеку нанесли травму прямо на сцене.