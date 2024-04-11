Звезда КВН рассказал, как его сокоманднику разбили голову прямо на сцене

Комик Алексей Смирнов заявил, что в КВН его сокоманднику разбили голову на сцене. Об этом он рассказал в эфире шоу «Мне смешно».

Знаменитость вспомнил, как члены его команды во время номера решили устроить настоящую драку. Они изображали участников музыкальной группы «КГБ», которые соперничали друг с другом.

«Мы начинали друг друга реально лупить, какая-то драка. Я прямо прыгал двумя ногами. И мы чуваку разбили голову микрофоном», — поделился Смирнов.

Мужчина пояснил, что в тот момент ему показалось, что такой неожиданный инцидент вызовет смех. Но пострадавшему было не так уж и весело – у него пошла кровь, пришлось наложить швы.

Напомним, что Алексей Смирнов выступал не в одном коллективе, а сразу в нескольких. Но наибольшую популярность ему принес проект «Смех без правил». После этого он занял место в Comedy Club, а через шесть лет выпустил сериал «Внутри Лапенко» совместно с Антоном Лапенко. Серии выходили на YouTube.

Комик также известен участием в шоу «Импровизация». Многие видели его в сериале «СуперОлег».

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