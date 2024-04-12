Следовал их советам и потерял почти 300 тысяч: телеведущий Павел Любимцев стал жертвой мошенников

Популярный ведущий научных и познавательных программ Павел Любимцев лишился почти 300 тысяч рублей после общения с мошенниками. При этом два месяца назад беседу на эту тему с 66-летним актером проводил участковый, передает mk.ru.

Любимцев стал жертвой аферистов накануне, 11 апреля. Ему позвонил неизвестный, который представился оператором сотовой компании. Мошенник заявил, что телеведущему надо продлить договор обслуживания, и скинул ему ссылку.

Через некоторое время Павлу позвонил сотрудник банка. Он сообщил, что актер совершил какую-то сомнительную операцию, в связи с чем его счета заблокированы. Мошенникам ушло 297 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что советский мим Олег Кирюшкин перевел аферистам 168 тысяч рублей. Артист воспользовался предложением на тему заработка в интернете.