Следовал их советам и потерял почти 300 тысяч: телеведущий Павел Любимцев стал жертвой мошенников
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Популярный ведущий научных и познавательных программ Павел Любимцев лишился почти 300 тысяч рублей после общения с мошенниками. При этом два месяца назад беседу на эту тему с 66-летним актером проводил участковый, передает mk.ru.
Любимцев стал жертвой аферистов накануне, 11 апреля. Ему позвонил неизвестный, который представился оператором сотовой компании. Мошенник заявил, что телеведущему надо продлить договор обслуживания, и скинул ему ссылку.
Через некоторое время Павлу позвонил сотрудник банка. Он сообщил, что актер совершил какую-то сомнительную операцию, в связи с чем его счета заблокированы. Мошенникам ушло 297 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что советский мим Олег Кирюшкин перевел аферистам 168 тысяч рублей. Артист воспользовался предложением на тему заработка в интернете.