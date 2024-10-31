Следов насилия нет: названа версия гибели блогерши Кристины Рэй

Экспертиза не выявила следов насилия на теле блогера Кристины Рэй, которую нашли мертвой в канализационном люке в Сочи. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, сейчас рассматривается версия о том, что с девушкой произошел несчастный случай. Она сама спустилась в канализационный люк за запрещенными веществами. Предположительно, она могла употребить их там же, а потом ее смыло потоком.

Прошел месяц, тело сильно разложилось. Но эксперты не нашли на нем следы насилия. При этом Кристину обнаружили без одежды, но ее могло смыть водой.

Напомним, что об исчезновении девушки сообщили близкие, с которыми она перестала контактировать 28 сентября. В СМИ фигурировала информация о том, что она употребляла запрещенные вещества. Зависимость она не могла побороть с 17 лет.

В прошлом Кристина была блогером и экс-обладательницей титула «Самые большие губы России». Но в какой-то момент девушка решила изменить свою жизнь, удалила филлеры из губ и стала зарабатывать как мастер маникюра.

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