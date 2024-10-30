49-летнюю туристку из России нашли мертвой в турецкой Аланье

Персонал отеля в турецком Окурджаларе, который находится рядом с Аланьей, нашел на полу в номере мертвую туристку из России. На место вызвали медиков, но врачи констатировали смерть 49-летней россиянки.

Об этом сообщил портал Gerçek Alanya.

Вместе с врачами скорой помощи на место выезжали жандармы. Коронер назвал смерть туристки подозрительной.

По факту случившегося начато расследование. Каких-либо подробностей трагедии и деталей расследований не приводится.

Ранее сообщалось, что семью с ребенком выгнали из пятизвездочного отеля в Турции. За отдых россияне отдали полмиллиона рублей. В начале отдыха у семьи украли очки за 70 тыс. рублей, а при возвращении в номер в один из дней они не смогли в него попасть. Оказалось, что туристов выселили. Полночи взрослые с ребенком провели на улице без еды и воды. Туроператор заменил отель, но разницу не вернул.