Была «тираном»: пенсионерка погибла от рук сына после того, как не разрешила ему привести в дом возлюбленную

В Москве мужчина убил пожилую мать и объяснил свой поступок «тиранией» с ее стороны. По его словам, женщина слишком надоела взрослым детям вечными упреками и советами. Об этом сообщает mk.ru.

Все произошло 23 марта. Тогда 49-летний мужчина задушил мать резиновым ремнем от газораспределительного механизма машины, а потом вывез тело вместе с сестрой. Труп оставили в заброшенном доме в Рязанской области.

Затем преступник обратился к правоохранителям. Он написал заявление об исчезновении матери, однако во время беседы с полицейскими во всем сознался. Мужчина уверял сотрудников органов внутренних дел в том, что конфликт с родительницей длился несколько месяцев. Пожилая женщина не разрешила девушке сына проживать вместе с ними.

Мужчина неоднократно предлагал матери выкупить ее долю в квартире и разъехаться, на что всегда получал отказ. Семейный конфликт закончился убийством.

Суд признал москвича виновным. Его приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а вот сестре удалось избежать уголовной ответственности.

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