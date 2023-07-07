«Слава Богу, я не потеряла зрение»: что известно о нападении на адвоката Елену Пономареву на автобусной остановке

На Рублевке на адвоката Елену Пономареву совершено нападение. Пострадавшую облили зеленкой на автобусной остановке. Ей сразу была оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Елена сообщила, что стояла на остановке с подругой, когда к ней обратился молодой человек, который впоследствии плеснул жидкость из пластикового стакана в лицо Пономаревой.

Адвокат начала растирать лицо и поняла, что это зеленка. Нападавший был вместе с другом. Тогда знакомая Елены вызвала скорую и полицию, ей был сделан противошоковый укол. Врачи диагностировали у Пономаревой ожог второй степени. В настоящий момент ее роговица обожжена.

«Слава Богу, я не потеряла зрение», — говорит Елена.

Последние дни женщина пытается отмыть зеленку с кожи и волос. Елена также отказала журналистам в просьбе снять очки, поскольку чувствует себя очень дискомфортно и опасается, что на этом злоумышленники не остановятся.

В полицейском отделении женщина сообщила, что нападение, вероятно, произошло из-за ее работы. Елена также рассказала, что ранее ей уже поступали угрозы. А несколько месяцев назад ее машину облили несмываемой краской.

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